ES OFICIAL: Este granjero se convierte en EL CAPATAZ para la semana 8 de La Granja VIP y tiene INMUNIDAD de la nominación

Oficialmente El Patrón llegará a la penúltima semana de La Granja VIP, porque acaba de ganar el rol de El Capataz y eso significa que no se le puede nominar en los próximos días. Aunque el puesto tiene diversos beneficios, el más atractivo justo ahora podría ser la garantía de quedarse una semana más en el reality show.

El Patrón es El Capataz en la semana 8 de La Granja VIP

En un lapso de casi 24 horas, el público decidió que serían Kim Shantal y Alberto del Río quienes se enfrentarían en la dinámica. Además de ellos dos, eran elegibles Fabiola Campomanes, La Bea y Sergio Mayer Mori. Por el contrario, estaban vetados Alfredo Adame, César Doroteo (el anterior Capataz) y Eleazar Gómez, quienes son peones.

Ambos se enfrentaron en un juego de lotería gigante, por lo que el ganador se determinó casi completamente por la suerte; este juego de lotería estaba poblado por personajes y objetos que forman parte del reality show, como la vaca "Jacinta" y el cerdito "Bacon". Kim se quedó a solo una casilla por llenar cuando Alberto del Río se coronó como ganador.

Ser El Capataz significa convertirse en la figura de autoridad entre los granjeros, solo por debajo del Tío Pepe, El Mayoral. Sus funciones incluyen asignar tareas como el cuidado de los animales y hortalizas, además de la limpieza de áreas comunes; el viernes recibe una evaluación, de la cual depende el presupuesto que tendrá la granja para la semana siguiente.

Quien tiene el rol de El Capataz es inmune a la nominación y, junto con un invitado, duerme en la habitación más lujosa; este espacio está equipado con bocadillos exclusivos, una enorme cama y una tina.

Quién ha sido El Capataz en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori es el granjero que en más ocasiones se ha convertido en El Capataz, y el único que ha repetido mandato; lo fue en la primera, segunda y cuarta semanas. La Bea, Kike Mayagoitia, Fabiola Campomanes y César Doroteo han tenido el puesto en una sola ocasión.

Hay granjeros que nunca han podido tener el puesto: se trata de Kim Shantal, Alfredo Adame y Eleazar Gómez. También, la mayoría de los eliminados de la competencia se fueron sin haber estado nunca en la capatacia: Carolina Ross, Sandra Itzel, Omahi, Jawy Méndez, Manola Díez y Lis Vega.

