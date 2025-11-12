¿Cuándo inició la rivalidad de Jawy con Eleazar Gómez en La Granja VIP? Este fue el momento exacto

Aunque parecía que ambos granjeros podrían convivir sin mayores roces, lo cierto es que la tensión entre Jawy Méndez y Eleazar Gómez creció con el paso de los días en La Granja VIP. Ahora que Jawy está fuera del reality, no dudó en revelar con lujo de detalle qué detonó esa rivalidad que se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa antes de su eliminación.

¿Cuál fue el primer conflicto entre Jawy y Eleazar en La Granja VIP?

Durante su entrevista en La Granja Digital con Mallezaa, Jawy explicó que no fue una situación aislada la que los distanció , sino una serie de actitudes que, en sus palabras, empezaron a molestarle cuando ya no eran simples diferencias de convivencia. Aunque reconoce que detalles como el desorden, los olores o los hábitos extraños le resultaban incómodos, había aprendido a ignorarlos por tratarse de un reality.

Sin embargo, lo que sí no pudo dejar pasar fue la falta de congruencia. Jawy detalló que todo cambió cuando se enteró por Kim Shantal de que Eleazar había hablado mal de él con Alfredo Adame. En lugar de confrontarlo de inmediato, guardó la información y esperó el momento para encararlo frente a los demás. La reacción de Eleazar, según Jawy, fue negar absolutamente todo. Lo que le molestó fue que, más tarde, en privado, Eleazar aceptó haberlo dicho.

¿Qué opinó Jawy de Eleazar Gómez tras salir de La Granja VIP?

Para Jawy, este tipo de actitudes hacen que dentro de La Granja VIP, Eleazar sea mal visto por sus compañeros, mientras que fuera del reality puede proyectar una imagen completamente distinta. Aseguró que, aunque no cree que Eleazar sea una mala persona, la convivencia diaria lo vuelve insoportable para quienes están con él las 24 horas . Esa diferencia entre lo que muestra y cómo actúa es, según Jawy, lo que lo convierte en un personaje polémico dentro del encierro.

