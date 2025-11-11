¿Jawy se dejó ganar en los juegos de La Granja VIP? La respuesta que no vimos venir

Las dudas sobre el desempeño de Jawy en las competencias de La Granja VIP no han dejado de circular entre los fans del programa. ¿Fue estrategia o simplemente no dio todo de sí? Su visita al espacio digital de La Granja, permitió al exgranjero responder de frente a lo que muchos venían cuestionando desde su salida.

¿Jawy se dejó perder a propósito?

En conversación con Mallezaa, Jawy admitió que en algunos juegos no entregó su máximo esfuerzo, porque le convenía no destacar demasiado al inicio, era parte de su estrategia, empezar sin resaltar. Confesó que evitó quedar como Capataz en las primeras semanas, una decisión que tomó con total conciencia por la exigencia que representa ese rol dentro de la casa.

Según Jawy, el ser Capataz desde el arranque puede jugar en contra si no se entiende bien el entorno o las dinámicas internas.

Aun así, dejó claro que no todos los juegos los abordó con la misma actitud. Algunos los jugó con todo, pero aun así los perdió, y eso, según él, demuestra que los desafíos en La Granja VIP están tan bien diseñados que cualquier participante puede ganar sin importar la fuerza o experiencia previa.

¿Cuál fue su estrategia en las competencias?

Jawy detalló cómo en juegos clave sí dio el máximo, como en el reto que ganó La Bea, donde realmente deseaba quedarse con el triunfo. Para él, hay pruebas en las que el azar influye tanto como la habilidad, y aunque su historial en otros realities lo respalde como competidor fuerte, esta experiencia fue diferente por completo.

Incluso reveló que durante un reto inicial, anotó los primeros puntos, pero después bajó la intensidad intencionalmente para no destacar y dejar que otros tomaran la delantera. Según sus palabras, La Granja VIP lo llevó a jugar por igual con el cuerpo que con la mente.

