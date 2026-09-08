¿Cuándo saldrá el PRIMER eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada?

El arranque de La Granja VIP Segunda Temporada no dio tregua a las celebridades. Apenas cruzaron la entrada del rancho, la producción puso a prueba las lealtades del grupo con una intensa e inesperada cadena de nominaciones cara a cara. Tras una dinámica cargada de adrenalina y miradas incómodas, la cantante María Karunna se convirtió en la primera participante en riesgo de abandonar la competencia.

El público tendrá la última palabra a través de sus votos para definir el futuro del rancho. El esperado primer domingo de eliminación se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2026, día en que se despedirá formalmente al primer habitante.

¿Quién es la primera nominada de La Granja VIP Segunda Temporada?

La tensión se apoderó de la reunión cuando Manelyk González recibió la orden de iniciar la cadena de señalamientos. Sin dudarlo, Mane colocó en el tablero a Carlos Trejo, quien a su vez arrastró a Kevyn Contreras "El Bicolor". La secuencia continuó en efecto dominó: "El Bicolor" nominó a Mónica Escobedo, ella a "La Bebeshita", y la conductora pasó la posta a Rafa Mercadante.

El juego avanzó rápidamente cuando Mercadante eligió a Fernando Lozada, Lozada a "El Mono" Osuna, y este a Abigail Pak "La Coreañera". La cadena no se detuvo ahí: Pascal Nadaud ingresó a la lista por decisión de Abigail, seguido por Julio Camejo y Azalia Ojeda "La Negra".

En el tramo final, Azalia volvió a mencionar a Osuna, quien pasó la presión a Kunno. El influencer nominó a Natalia Alcocer, ella a Niurka Marcos, y la vedette envió al paredón a Ivonne Montero. El cierre de la dinámica alcanzó su punto máximo de nerviosismo cuando Ivonne tuvo en sus manos el destino final de dos compañeros. Debiendo elegir entre María Karunna y Kenny Avilés, la actriz optó por salvar a la rockera, dejando a la integrante del grupo Caló en la cuerda floja.

¿A qué hora empieza La Granja VIP Segunda Temporada?