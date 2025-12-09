¡Vamos a hacerlo! Estos son los mejores momentos de Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP

Todo lo bueno tiene su final… Y en estas últimas semanas de La Granja VIP queremos recordar los mejores momentos de uno de los granjeros que el público literalmente salvó semana a semana y quien llegó para renacer en la televisión mexicana: Eleazar Gómez.

El actor de 39 años le ha mostrado al público varias versiones de él mismo y aunque este mismo se ha esmerado en asegurar que está jugando, ha sido innegable que ha dejado ver sus lados más vulnerables, por lo que hoy haremos un recuento de sus mejores momentos dentro de La Granja VIP.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Eleazar Gómez "El Eterno": Si hay un granjero que se las ha visto cuesta abajo para llegar a las últimas semanas, es Eleazar Gómez, quien desde las primeras semanas acusó provocaciones del resto de granjeros, lo cuál al parecer le ha dado fuerzas y motivaciones extras para seguir inamovible.

Eleazar en boca de todos: Desde Jawy Méndez, Kim Shantal, Lola Cortéz o Alberto Del Río, Eleazar Gómez se ha enfrentado a quienes él considera como sus "detractores", a quienes ha señalado estar en su contra y él se ha declarado como una persona de paz que no tiene problemas con ningún otro granjero.

"Los Vengo a sacar a todos": Luego de semanas en que Eleazar se haya visto en la placa de nominados, entendió que gran parte de los participantes lo querían fuera, y para sorpresa, este solía regresar cada domingo de Gala, y al parecer de menos llegó a más, pues se perfila para uno de los finalistas.

La alianza con Alfredo Adame: ¿Quién no quisiera estar de lado de Freddy Show? Si se trata de una de las personalidades con mayor experiencia en todo ámbito, Eleazar fue uno de los granjeros que supo apegarse a los ritmos de Alfredo Adame y con quien formó “El Muro”, una de las alianzas más sólidas de todo el reality, ¿Llegarán a la final?

Su tensión contra Jawy: Si bien, La Granja VIP ha sido marcada por alianzas y tensiones, una de las relaciones que pasó de 100 a 0 dentro el reality fue la de Jawy Méndez con Eleazar, pues aunque primero la pasaban bien juntos y hasta hacían ejercicio juntos, terminó con un fuerte enfrentamiento el cuál terminó por llevar a Jawy a la placa de nominados durante La Traición y finalmente con su salida.

Tensiones contra Alberto El Patrón” Del Río: No han sido ni una o dos, pues los momentos tensos entre este par han sido varios, mismos que cada vez han subido más de tono, motivo por el cuál, el luchador se ha ido directamente a la placa de Nominados de la penúltima semana… ¿Será que se va?