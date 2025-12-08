Alfredo Adame respalda desempeño de los granjeros tras “observación” de Eleazar Gómez: “Ya lo chequé"

Las decisiones del nuevo y último Capataz de La Granja VIP, Alfredo Adame, no han caído muy bien entre sus compañeros, pues algunos como Kim Shantal mostraron cierto descontento con la propuesta de que cada quien se hiciera de comer, pero inesperadamente quien ha sido vocal con sus quejas por el mandato hasta el momento del 'Golden Boy' ha sido el mismísimo Eleazar Gómez.

Luego de que el granjero no estuviera de acuerdo con la distribución de tareas de este día, no pasó mucho tiempo para que recurriera al Capataz para hacerle una "observación" en torno al desempeño de sus compañeros.

Como Eleazar y Sergio Mayer Mori estuvieron a cargo de los caballos, fueron quienes tardaron más tiempo en dejar lista su estación, por lo que se quejaron por el rápido desempeño de los demás participantes, aspecto que fue aprovechado por Gómez para acercarse al Capataz y compartirle su inquietud.

El granjero acudió al establo para cuestionar a Adame por la ausencia de los demás competidores, a lo que el Capataz le señaló que ya habían terminado con sus estaciones. Gómez se mostró escéptico por el tiempo, pues dijo que "no ha visto que se terminen en cinco minutos", lo que provocó que Alfredo le asegurara que ya lo había comprobado por él mismo.

Luego de haber sido encarado por Adame, Eleazar se limitó a pedirle que considerara la posibilidad de dejar a dos granjeros en la caballeriza debido a que toma más tiempo que el resto de las estaciones.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.