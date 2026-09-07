¿Les quitarán el agua? Las DURAS reglas que enfrentarán los Peones en La Granja VIP Segunda Temporada

En el primer día de actividades de La Granja VIP Segunda Temporada, un par de cosas quedaron claras para los Peones: la frase "doblemente animal" va en serio y realmente nadie va a desear tener este rol semana a semana. El Tío Pepe explicó de manera general cuáles serán las reglas que deberán cumplir, y la situación no luce nada prometedora para el primer grupo.

Mientras los Granjeros pueden dormir en una habitación más calientita al interior de la granja, los 4 Peones deben pasar cada noche en El Granero: les esperan camas de paja y un espacio más frío y reducido que está adyacente a los establos.

Cada mañana, los Peones deben ser los primeros en despertarse dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Tienen que dividirse en 2 equipos: 2 Peones recolectan huevos de gallina, ordeñan vacas y limpian establos, mientras el resto prepara el desayuno para todos los Granjeros.

En la primera temporada del reality, todos tenían acceso a la misma comida. Sin embargo, en La Granja VIP Segunda Temporada los Peones poseen una despensa propia, más reducida y humilde que la del resto; además, ellos tienen que cocinar en una pequeña parrilla eléctrica.

Por si fuera poco, ahora hay un límite con el uso del agua. El Tío Pepe, cuyo rol es de El Mayoral, explicó que los Peones tendrán 8 cubetas diarias para cualquier uso personal; cabe mencionar que durante el primer día de la competencia, todos los Granjeros están enfrentándose a un límite en el uso de agua.

Además, cuando un Peón cometa un error o deba recibir una sanción, ese castigo estará dirigido a nivel grupal y no individual.

Quiénes son los 4 primeros Peones de La Granja VIP Segunda Temporada

En el gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se definió quiénes serían los primeros 4 peones. El público votó por los 4 Granjeros favoritos hasta el momento, quienes definieron los nombres que pertenecerían al grupo.

