¡Es OFICIAL! Ellos son los PRIMEROS PEONES de La Granja VIP Segunda Temporada

Pascal Nadaud, Kevyn Contreras "Bicolor", Fernando Lozada, y Daniela Alexis "La Bebeshita", son los primeros Granjeros en convertirse en Peones en La Granja VIP Segunda Temporada. Después de una intensa votación donde tú elegiste a tus favoritos, en un intenso giro del destino, fueron los más votados de esta noche los que eligieron a los primeros Granjeros que se enfrentarán a lo más difícil de la vida en el campo.

¿Qué harán los peones dentro de La Granja VIP?

Recordemos que los peones tendrán que estar involucrados más directamente en las actividades de La Granja desde muy temprano. Deberán demostrar que pueden trabajar en equipo, seguir instrucciones y ser capaces de enfrentarse a los retos más duros durante la competencia.

¿Por qué es difícil ser Peón?

Los Peones se enfrentarán a las condiciones más extremas dentro de La Granja. Cuidar a las gallinas, bañarse con agua fría a la intemperie, dormir en una cama de paja, entre otras cosas.

¿Cuándo se revelaron los primeros peones?

Durante el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, que fue este 6 de septiembre de 2026, Pimpinela Escarlata, Mono Osuna, Ivonne Montero y Manelyk, que fueron los Granjeros más votados de esta noche eligieron a Pascal Nadaud, Kevyn Contreras "Bicolor", Fer Lozada y Daniela Alexis "La Bebeshita", para convertirse en Peones esta primera semana del Reality.

¿Dónde y cuando ver La Granja VIP?

No te olvides de disfrutar de La Granja VIP de Lunes a Viernes a las 8:30 pm y Domingos a las 8:00 pm a través de la señal de Azteca UNO. Además, podrás ver el 24/7 en la plataforma de Disney+ para que no te pierdas detalle. Sobre todo, no te olvides de disfrutar de todo el contenido que podrás disfrutar en el sitio web y nuestras redes sociales.