El Tío Pepe se abre con los granjeros durante el desayuno sorpresa: “La pandemia me maltrató un poco”

Aunque los granjeros vivieron un gran momento con el Tío Pepe por el desayuno sorpresa que le prepararon esta mañana como agradecimiento por todo lo que hizo por ellos en las últimas diez semanas del reality show, el Mayoral también dejó ver que pasó por momentos muy duros en los últimos años, pues le confesó a las celebridades que la pandemia del COVID-19 lo maltrató "un poco".

Luego de escuchar las palabras de todos los semifinalistas en la mesa, el Tío Pepe les dijo que se siente "como de cuarenta" pese a tener 72 años de edad y les compartió que hace ejercicio de manera regular y que se siente muy bien físicamente; sin embargo, también les confesó que la pandemia "acabó" con su granja y con todos los recursos, lo que derivó primero en depresión y ansiedad en el aspecto emocional, y neumonías y diabetes en el físico.

No obstante, el querido Tío Pepe les aseguró que "se ha repuesto" de todos los problemas, lo que propició que los granjeros celebraran su entereza y resiliencia.

Cabe apuntar que el Mayoral se dijo muy agradecido por haber conocido a las celebridades, incluidas las que fueron eliminadas previamente, y señaló que La Granja VIP fue parte de la "misión de su vida", debido a que se considera a sí mismo como un vínculo entre las personas y los animales.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los dos granjeros elegidos por el público para disputar el primer Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

