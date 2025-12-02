inklusion logo Sitio accesible
Eleazar Gómez explica por qué siempre celebra con el grito "¡siuuuu!” en La Granja VIP

Eleazar Gómez es fan de Cristiano Ronaldo y se inspiró en él para hacer el grito al que ya estamos tan acostumbrados quienes vemos La Granja VIP.

Si no eres aficionado al futbol ni sigues mucho a Cristiano Ronaldo, tal vez te has preguntado por qué a Eleazar Gómez le gusta gritar "¡siuuuuu!” y lo ha convertido en uno de sus sellos durante La Granja VIP. Él mismo explicó ante sus compañeros por qué celebra o se motiva de esa manera.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
