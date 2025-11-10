Eleazar Gómez se derrumba tras mensaje de Lola Cortés en la gala de La Granja VIP

El anuncio de Lola Cortés durante la Gala de Eliminación conmovió a todos los granjeros, pero fue Eleazar Gómez quien no pudo contener el impacto emocional. Lo que comenzó como una noche tensa por las nominaciones, rápidamente se convirtió en un momento de vulnerabilidad colectiva dentro de La Granja VIP.

¿Cuál fue la reacción de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Minutos después de que Lola Cortés, entre lágrimas, pidiera salir del reality al decir que ya no podía más, la reacción de Eleazar Gómez fue inmediata. Al escuchar su decisión, el actor se quebró visiblemente. Para él, Lola ha sido una figura clave en su experiencia dentro y fuera del programa , y su salida significaría perder a una aliada emocional en medio de las tensiones de la convivencia.

Manola Díez, sentada junto a él, notó su tristeza y no dudó en acercarse para reconfortarlo. Le recordó que lo más importante en ese momento era el bienestar emocional de Lola, quien venía mostrando signos de agotamiento emocional desde hace varias semanas. También reconoció que estar en un reality como La Granja VIP no es sencillo, por lo que su decisión debía ser comprendida desde el respeto.

¿Qué dijo Manola Díez sobre la salida de Lola Cortés?

En un intento por animar a Eleazar, Manola fue clara al decir que aunque duele, hay que apoyar a Lola desde el cariño . Le pidió tomar fuerza y mantenerse firme, al reconocer lo mucho que significa ella para él y para todos en la casa. Su mensaje fue empático, directo y muy humano, al resaltarlo complejo que puede ser estar bajo presión constante.

Este momento entre compañeros demostró que La Granja VIP es mucho más que un juego de resistencia física y estrategia, también lo es de emociones intensas y lazos que, a pesar de las diferencias, se vuelven parte fundamental del día a día.

No te pierdas lo que viene tras la salida de Lola Cortés en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir la transmisión 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.