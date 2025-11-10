Lola Cortés rompe en llanto al inicio de la Gala de Eliminación de La Granja VIP: “No puedo más”

El ambiente de La Granja VIP se llenó de emoción desde los primeros minutos de la Gala de Eliminación. Lo que debía ser una presentación habitual de los nominados tomó un giro inesperado cuando Lola Cortés, visiblemente afectada, pidió la palabra con lágrimas en los ojos. Su reacción dejó claro que el momento que tanto temía había llegado.

¿Qué dijo Lola Cortés durante la Gala de La Granja VIP?

Tras ver el mensaje de sus familiares y conectarse desde el cuarto de los nominados, Lola solicitó hablar antes de continuar con la Gala. Con la voz entrecortada, expresó con contundencia que ya no podía más. Aseguró que su petición de salir no era nueva, que lo venía manifestando desde semanas atrás.

Adal Ramones, al ver la seriedad del momento, le cedió el espacio, aunque más tarde recordó lo complicado que fue escucharla el viernes anterior durante una de sus crisis más intensas. Aclaró que, en aquella ocasión, Lola quiso hablar al final del programa, pero ya había perdido la oportunidad tras no responder durante la dinámica en vivo. Aun así, Adal dejó claro el aprecio y la admiración que siente por ella, incluso en medio de decisiones difíciles.

¿Lola Cortés abandonará La Granja VIP por voluntad propia?

La escena fue tan fuerte que muchos se preguntaron si se trataba de una renuncia definitiva. Aunque Lola no utilizó esa palabra exacta, su “no puedo más” dejó entrever el desgaste emocional que ha acumulado desde hace varias semanas. Las cámaras captaron su rostro cargado de angustia y sinceridad, que deja claro que su permanencia pende de un hilo, no por estrategia, sino por salud emocional.

Después de su intervención con los granjeros, Adal Ramones conversó con los críticos sobre la actitud de Lola Cortés. Al respecto, Flor Rubio reconoció que es difícil entender su comportamiento en los últimos días: "Ha sido un juez de hierro de los participantes en otros realities".

Por su parte, Linet Puente destacó que no puede dejar de ser empática ante la crisis que atraviesa en su salud mental, aunque también se dijo un poco decepcionada. En tanto que Rey Grupero señaló que él ve a "una actriz" y cuestionó la congruencia.

Entre los invitados al cuarto Domingo de Eliminación, se encuentra Dariana, hija de Lola Cortés, quien al ser cuestionada aseguró que "ella está pasando por momentos bien difíciles. Yo conozco a mi mamá y sé que la está pasando muy mal ahorita."

El respeto que se ha ganado dentro y fuera del reality se hizo evidente una vez más, ahora por parte del propio conductor, quien al desconectarse del cuarto reiteró públicamente su cariño y respeto hacia ella.

En una intervención posterior con Adal Ramones, Lola Cortés dirigió un mensaje en el que expresó que "desde hace semanas, mi mente es diferente funciona diferente y por cuestiones de salud no quiero esperarme a la decisión del público, porque yo no puedo hacerles otra semana miserable a mis compañeros. A qué voy con esto, pido que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente".

En respuesta, Adal Ramones le recordó que hizo un compromiso. "Te recuerdo que esta salida inevitablemente, querida Lola, va a traer consecuencias".

