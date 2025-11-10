¿Ya no habrá eliminado? Esto pasará si Lola Cortés abandona La Granja VIP por decisión propia

En la cuarta Gala de Eliminación de La Granja VIP, nos enfrentamos a una situación que ha puesto en jaque a todos los granjeros y mantiene al público al filo del asiento: Lola Cortés quiere abandonar el reality show por voluntad propia. Ante su posible salida perduran varias preguntas, entre ellas: ¿ya no habrá eliminado?

Lola había quedado nominada desde el lunes, por lo que ha acumulado votos durante toda la semana. Además, hay otros tres granjeros esperando la decisión del público.

Adal Ramones ha dicho que esta situación, literalmente, se tiene que analizar en el manual de reglas para esta competencia. Los críticos, por su parte, opinan que debería haber otro eliminado más si Lola se va.