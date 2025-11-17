Eleazar Gómez se sincera con Fabiola sobre su paso en La Granja VIP: “Como una caricatura”

La jornada de convivencia tras la carne asada del domingo trajo consigo algo más que anécdotas y sobremesa, pues también fue momento para que los granjeros compartieran reflexiones más personales. En medio de la limpieza posterior a la comida, Eleazar Gómez y Fabiola Campomanes aprovecharon el rato para conversar con más calma. Entre esponjas, bromas y jabón, el actor reveló cómo ha vivido su experiencia en La Granja VIP.

¿Cómo ha vivido Eleazar Gómez su estancia en La Granja VIP?

Eleazar compartió que su carácter bromista y relajado ha sido parte de él desde siempre, aunque en La Granja VIP no ha podido mostrarlo del todo por el ritmo de la competencia y el entorno. Según dijo, siempre ha sido de los que sueltan frases divertidas como “tengo ojos en la nuca” y está acostumbrado a mantener el buen humor, incluso en los llamados o sets de grabación. Sin embargo, en esta etapa dentro de la casa no ha fluido con esa libertad como normalmente lo hace .

Durante la charla con Fabiola también habló de cómo se preparó emocionalmente para entrar al reality. Desde el momento en que supo que formaría parte del proyecto, supo que debía fortalecer su mente más allá de lo físico. Y aunque ha vivido momentos intensos, aseguró que “literalmente casi que todo lo que ha pasado aquí es como una caricatura”, con lo que dio a entender que se ha tomado con filosofía cada giro del juego.

¿Por qué Eleazar considera que La Granja VIP es como una caricatura?

A diferencia de otros granjeros que han tenido estallidos o crisis emocionales, Eleazar confesó que lo suyo ha sido más una montaña rusa de sentimientos, sin llegar a los extremos del enojo. Reconoció que lo vivido es exigente, pero cree que fue clave haber llegado con una mentalidad lista para enfrentar algo que, en su opinión, “se oye que son dos meses, pero se sienten como mucho más”.

En su caso, las emociones han sido manejables porque su enfoque estuvo desde el principio en estar preparado. Dijo que si bien es cierto que se viven cosas fuertes, al final del día todo se puede sobrellevar si se tiene una mentalidad firme. Y él, al parecer, llegó con la armadura puesta.

