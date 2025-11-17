El Patrón hace una confesión inesperada sobre sus primeros días en La Granja VIP: “Fue el primero en impresionarme”

Durante una tarde especial con asador encendido, carnes en la parrilla y el ambiente más relajado de toda la semana, los granjeros de La Granja VIP vivieron un momento de agradecimiento y camaradería pocas veces visto, justo antes de la temida Noche de Eliminación. Entre risas, platillos compartidos y buena vibra, surgieron palabras que tocaron el corazón de varios, especialmente las que El Patrón le dedicó a César Doroteo, Teo.

¿Qué dijo El Patrón sobre Teo en La Granja VIP?

Frente a sus compañeros, El Patrón sorprendió al hablar con el corazón y reconocer que, en un inicio, no tenía mucha fe en Teo. Admitió que lo había juzgado por su apariencia al verlo llegar impecablemente vestido, y pensó que no aguantaría ni dos días en el ritmo rudo de La Granja VIP . Pero su percepción cambió drásticamente tras verlo trabajar duro desde el primer día en Peonlandia.

“Fue el primero en impresionarme”, soltó con emoción al recordar cómo Teo empujaba carretas repletas sin quejarse, con determinación y constancia. Dijo que fue una lección de vida que le cerró la boca y lo hizo reflexionar sobre lo equivocado que estaba al prejuzgarlo.

¿Cómo ha sido la relación entre Teo y El Patrón en La Granja VIP?

Con el paso de las semanas, el respeto que nació del esfuerzo se transformó en una relación cercana. El Patrón destacó la chispa y el sentido del humor que caracterizan a Teo, al reconocerlo como una presencia de luz dentro de La Granja VIP. Lo describió como alguien capaz de transformar el ambiente con su actitud positiva , hasta el punto de considerarlo hoy una de sus personas favoritas dentro de la experiencia.

Este tipo de momentos, donde las estrategias se hacen a un lado y prevalecen los vínculos sinceros, son los que siguen enganchando a los seguidores del programa.

