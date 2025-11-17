Se armó la carnita asada en La Granja VIP… pero una granjera decidió NO ir, ¿qué pasó?

El ambiente en La Granja VIP cambió por completo cuando, tras una jornada intensa y con la eliminación en puerta, los granjeros recibieron una sorpresa que los sacó de la rutina. La producción les envió un asador y carne para que organizaran una rica carnita asada. Aunque todos estaban listos para relajarse y saborear el asado en la terraza, una integrante del grupo no apareció en la mesa. La ausencia no pasó desapercibida, pero su razón fue más práctica que polémica.

¿Quién no fue a la carne asada en La Granja VIP?

Manola Díez fue la única que no salió a compartir el asado con sus compañeros. Mientras los granjeros disfrutaban de nopales, puré de papa y carne preparada al carbón, ella se quedó en la casa organizando su equipaje. Al estar nominada, decidió aprovechar el tiempo para acomodar su ropa y pertenencias por si tenía que despedirse esa noche.

Lejos de generar incomodidad, su decisión fue entendida por los demás, quienes incluso la misma Manola bromeó con que estaba en su “clase de pintura”, una forma graciosa que usan para referirse a los que empacan por si son eliminados. Más tarde, varios granjeros le ayudaron a preparar su platillo dentro de la casa para que pudiera cenar tranquila.

¿Qué comieron los granjeros durante la carne asada?

Todo comenzó cuando Fabiola Campomanes, Lis Vega y Sergio Mayer Mori hablaban del menú y de lo bien que caería un asador. Fabiola decidió pedir uno a producción a través del chat , sin imaginar que ya los estaban sorprendiendo con uno listo en la terraza. Además del asador, había carne para todos. Entre risas, bebidas de cola y buen ambiente, se armó la comida más relajada del domingo.

Aunque el clima emocional suele tensarse antes de una eliminación, esta reunión pareció tener el efecto contrario, pues los granjeros comieron, brindaron por sus compañeros nominados y compartieron mensajes de agradecimiento que recordaron más a una cena de Acción de Gracias que a una despedida.

