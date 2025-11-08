La Granja VIP: EN VIVO Sigue MINUTO A MINUTO La Traición de hoy 7 de noviembre
Después de que Eleazar Gómez ganara La Salvación de ayer jueves 6 de noviembre, hoy tocará ver a quién decide traicionar. Sigue EN VIVO nuestro MINUTO A MINUTO de La Granja VIP.
Una semana más dará cierre a La Granja VIP, después de un intenso juego por La Salvación en donde Eleazar Gómez salió victorioso HOY viernes 07 de noviembre descubriremos a quién decidirá traicionar. Sigue EN VIVO nuestra cobertura y no te pierdas ni un solo detalle de La Gala del día de hoy.
La Granja VIP EN VIVO: Viernes de La Traición
Lola Cortés preocupa a sus fans
Lola Cortés, durante la transmisión del 24/7 decidió mandar un mensaje a sus seguidores: "Ya no quiero estar aquí" dijo la actriz, cantante y crítica. ¿Qué fue lo que pasó?
Lunes de El Capataz: ¿quién ganó?
Todos los lunes disfrutamos del juego de El Capataz y este lunes no fue la excepción, Sergio Mayer Mori se convirtió por tercera vez en El Capataz de La Granja VIP, retomando su posición después de que La Bea fuera capataz la semana pasada.
¿Qué pasó el domingo de eliminación en La Granja VIP?
Durante La Gala del domingo en La Granja VIP descubrimos a quien se convertiría en el TERCER ELIMINADO del reality show, quien resultó ser Omahi, después de someterse a votaciones junto con Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Lis Vega.