La Granja VIP: EN VIVO Sigue MINUTO A MINUTO La Traición de hoy 7 de noviembre

Una semana más dará cierre a La Granja VIP, después de un intenso juego por La Salvación en donde Eleazar Gómez salió victorioso HOY viernes 07 de noviembre descubriremos a quién decidirá traicionar. Sigue EN VIVO nuestra cobertura y no te pierdas ni un solo detalle de La Gala del día de hoy.