“Es un naco yo no lo soportaba”, Manelyk habla de este miembro del equipo de La Granja VIP

Los participantes en La Granja VIP segunda temporada aprovechan su tiempo libre para hablar de sus experiencias y trayectorias. En una conversación, Manelyk González, Julio Camejo y Kunno compartieron su opinión sobre Rey Grupero, crítico en esta edición, y Mane hizo una fuerte confesión.

"Yo lo conocí cuando era un maldito animal, una bestia, un borracho insoportable", declaró Mane y aseguró que pedía que lo cambiaran de mesa para no tener que sentarse junto a él.

La granjera aseguró que le caía tan mal que, incluso, hizo un Live tachándolo de naco, "es un criado, no lo quiero ver", dijo.

Sin embargo, ahora llevan una buena relación de amistad. Manelyk dijo que Rey Grupero tiene una forma de ser que termina por ganarse a las personas.

|Instagram reygruperomx

Julio Camejo habla sobre su amistad con Rey Grupero

Además de Manelyk, otro de los participantes en La Granja VIP también compartió que lleva una buena amistad con Rey Grupero. Julio Camejo aseguró que ha podido compartir con él momentos de fracasos y éxitos.

"Yo he conocido las caídas de Rey. He estado en los procesos de su vida”, haciendo referencia a los momentos difíciles, pero también en los que ha estado arriba.

Y el apoyo ha sido mutuo. Camejo dijo que Rey Grupero lo ayudó a externar sus sentimientos, algunos de los cuales ni siquiera tenía claro que necesitaba hablar. Por lo anterior es que cuando Rey salió del reality Survivor, ya no encontró con quien tener las mismas pláticas y sufrió mucho por la pérdida de su amigo en el programa.

Kunno también estuvo de acuerdo en las cualidades de Rey Grupero. Dijo que cuando llegó a la Ciudad de México recibió su apoyo. "Fue de los primeros en apoyarme". Añadió que hace algunos meses enfrentó problemas y el crítico de La Granja VIP estuvo al pendiente de él.

