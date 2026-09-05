“Este reality es para mí": Ivonne Montero advierte a los demás participantes a horas del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

Ivonne Montero es una de las celebridades confirmadas para participar de La Granja VIP Segunda Temporada. La actriz forma parte de los 14 participantes anunciados por la producción de TV Azteca, a falta de seis restantes que se darán a conocer durante la gala de estreno. A pocas horas del comienzo, la capitalina ya empezó a jugar su juego.

Mediante sus redes sociales, Montero compartió ante sus seguidores que se siente muy emocionada de formar parte del reality de TV Azteca y que los nervios están a flor de piel. No obstante, la actriz ya comenzó con su juego fuera de la granja y advirtió a los demás participantes que la enfrentarán en esta segunda edición del programa campestre.

Ivonne Montero lanza advertencia contra los participantes de La Granja VIP

La participante publicó una historia de Instagram donde compartió ante sus seguidores las sensaciones previo al ingreso a la granja. “Estamos a un día, estamos a pocas horas de empezar este gran proyecto. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta de poder compartir con animalitos, de encontrarme con nuevas personalidades, conocernos, disfrutar…”, comenzó diciendo Ivonne.

Ivonne Montero lanza advertencia a los demás participantes de La Granja VIP Segunda Temporada|Crédito: @ivonnemonteroof / IG

Sin embargo, no tardó en dejar su toque y un pequeño aviso para los demás concursantes: “Este reality es para mí, es para disfrutarlo. Va a ser un retiro de varios mesecitos, porque vamos a la final y vamos con todo. Vamos a ganar familia. Es La Granja VIP Segunda Temporada y, en esta granja, estoy yo", sentenció.

Ivonne Montero y un proyecto que la atrapó

Una de las razones por las que la actriz decidió aceptar ingresar a La Granja VIP Segunda Temporada fue por su amor hacia los animales. “Me encantan. Por ejemplo, afuera de mi casa le doy de comer a tlacuaches, cacomixtles, a los pajaritos, a los colibríes, tengo cinco perros. Soy muy animalera me encantan", expresó en un diálogo con Malleza.

Pese a ello, Montero afirmó sentirse nerviosa, ya que había prometido no formar parte de un reality de gran envergadura como este. Sin embargo, la granja la tentó y hoy es una de las 20 participantes que tendrá el reality más esperado por los mexicanos.

A qué hora es la gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

La gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá verse EN VIVO por la señal de Azteca UNO, además del sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca.

Durante el programa se conocerán las identidades de los seis participantes restantes y comenzará oficialmente la competencia. Una vez finalizada la gala, los seguidores podrán observar la convivencia mediante las cámaras disponibles las 24 horas a través de Disney+.