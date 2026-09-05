La Granja VIP Segunda Temporada: qué pasará en la esperada gala de estreno

La Granja VIP Segunda Temporada está a horas de comenzar. Este próximo domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la gala de estreno, la cual dará como inicio a esta nueva edición del reality más esperados por todos los mexicanos. A continuación, todo lo que te podrás encontrar en el primer programa de este 2026.

Se anunciarán los participantes oficiales

Hasta la fecha, la producción reveló a 14 participantes de los 20 que habrá dentro de La Granja VIP Segunda Temporada en total. Entre ellos destacan Carlos Trejo, Niurka Marcos, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Manelyk González, entre otros. De esta manera, durante la gala de estreno se revelarán otros seis famosos para completar el elenco.

Adal Ramones y Kristal Silva serán los encargados de presentar a las celebridades y explicar las primeras novedades de una edición que tendrá reglas más estrictas. Se esperan cambios respecto a la primera edición, que tuvo a Alfredo Adame como ganador.

Se presentarán novedades del formato

Los conductores serán los encargados de anunciar los nuevos cambios que tendrá esta segunda temporada de La Granja VIP. Además, los participantes conocerán las instalaciones donde deberán convivir, trabajar y encargarse del cuidado de 50 animales durante aproximadamente 15 semanas.

Cabe destacar que la transmisión también contará con la participación del panel de críticos, integrado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero y el último ganador del reality Alfredo Adame.

Los fanáticos del reality podrán seguir la transmisión en vivo

Una vez finalizada la gala de estreno, aquellos fans más arraigados a La Granja VIP Segunda Temporada tendrán la posibilidad de seguir el inicio de la convivencia mediante la señal 24/7 de Disney+. Las cámaras permanecerán encendidas y se podrá ver desde dentro cómo viven el día a día las celebridades en la granja.

El estreno se realizará este domingo 6 de septiembre desde las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Podrá verse por Azteca UNO, el sitio y la aplicación de TV Azteca, además de Disney+. La producción todavía no ha confirmado si esa noche habrá una primera competencia o nominación.