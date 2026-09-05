Ivonne Montero comparte por qué entrará a La Granja VIP cuando prometió no participar en otro reality

Ivonne Montero es una de las confirmadas para participar en la segunda temporada de La granja VIP. La actriz dijo que se siente muy nerviosa porque había prometido no volver a hacer un reality.

En una entrevista con Malleza, la conductora digital del programa, Ivonne Montero dijo que se sintió muy emocionada y contenta cuando pusieron sobre la mesa su nombre para participar en un proyecto tan importante.

La actriz añadió que una de las razones por las cuales el reality llamó su atención es que es amante de los animales. “Me encantan. Por ejemplo, afuera de mi casa le doy de comer a tlacuaches, cacomixtles, a los pajaritos, a los colibríes, tengo cinco perros. Soy muy animalera me encantan".

Ivonne Montero espera compartir sus experiencias paranormales con Carlos Tejo

En otra entrevista Ivonne Montero expresó que uno de los granjeros con los que más le interesa convivir es Carlos Trejo, conocido como el “Cazafantasmas”. Dijo que espera tener conversaciones interesantes acerca de lo paranormal.

Y es que la actriz compartió que desde muy pequeña comenzó a tener experiencias con lo inexplicable, “me ha pasado de todo”, por lo que espera compartir y aprender de la experiencia de Trejo.

Este domingo arranca la segunda temporada de La Granja VIP

Está por iniciar la segunda temporada de La Granja VIP. Este domingo 6 de septiembre en punto de las 8 de la noche bajo la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva se darán a conocer los últimos detalles del reality y se asignará las primeras tareas a los participantes.

Aunque serán 20 las celebridades que formarán parte de esta edición, hasta ahora solo se han confirmado 14 celebridades:

