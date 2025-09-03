Redes sociales revelan posibles participantes de La Granja VIP, ¿quiénes son?

La nueva edición de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca, ha despertado la curiosidad de las y los usuarios de redes sociales que ansían saber más sobre la producción de la televisora del Ajusco que se estrenará el próximo 12 de octubre, pues se han dado a conocer listados de los supuestos participantes.

¡Así destaparon a Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, como las primeras críticas de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, se destapan como las primeras tres críticas de de La Granja VIP; estas serán sus funciones con los granjeros.

Por ejemplo, cuentas de TikTok afirman que el exfinalista de la más reciente edición de MasterChef Celebrity, Carlos Quirarte, supuestamente formará parte del nuevo reality show. Asimismo, señalan que el polémico conductor y actor Alfredo Adame estaría dentro del proyecto.

Otro nombre que se ha tomado relevancia en redes sociales por supuestamente ser integrante de La Granja VIP es el de la modelo Sabrina Sabrok, así como el del youtuber César Doroteo, mejor conocido como Teo, quién saltó a la fama por hacer dupla con Ricardo Peralta. También se ha mencionado mucho que la influencer Kim Shantal supuestamente se sumará al proyecto.

¿Cuánto tiempo durará La Granja VIP y quién conducirá el nuevo reality show de TV Azteca?

La nueva producción de Tv Azteca será conducida por Adal Ramones y tendrá una duración de 10 semanas, es decir, alrededor de 2 meses y medio veremos a actores, creadores de contenido y estrellas de la televisión nacional enfrentándose a desafíos físicos y emocionales mientras realizan labores reales de campo.

Se prevé que la convivencia con animales y el aislamiento sin acceso a familiares o teléfonos hará que muestre el lado humano de las personas que comúnmente vemos a través de nuestra televisión o celulares.

Hasta el momento, la televisora del Ajusco ha dado a conocer que Kristal Silva y Alex Garza serán las coconductoras, mientras que Lola Cortés, Flor Rubio, así como Linet Puente formarán parte de La Granja VIP, pero como integrantes del panel de críticas.

