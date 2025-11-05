Fabiola Campomanes, la MasterChef de La Granja VIP: los granjeros aman su comida

Aunque en La Granja VIP abundan los retos físicos, las estrategias y las emociones, hay algo que todos los granjeros valoran igual o más, una buena comida. Y si alguien ha sabido ganarse los aplausos y los paladares de peones y granjeros por igual es Fabiola Campomanes, quien poco a poco se ha convertido en la chef de confianza de la Granja.

¿Por qué todos quieren que Fabiola Campomanes cocine en La Granja VIP?

Desde albóndigas con arroz que desaparecen en minutos hasta lasaña de chayote y berenjenas que reciben elogios de quienes juraban no comer verduras, Fabiola ha dejado huella en la cocina de La Granja VIP. Aunque no tiene un cargo oficial como cocinera, su sazón ha logrado lo que pocos, que hasta los más quisquillosos acepten repetir plato. Y ni mencionar los hurtos de Adame para su composta alimenticia, pues se pone en alerta para detectar cualquier sobre que quede de las comidas hechas por Fabiola.

La actriz cocina con creatividad, y además logra que el ambiente en la cocina se transforme en un espacio de cooperación . Granjeros como Teo, La Bea, Kim Shantal y Lis Vega suelen acompañarla para ayudar, aprender o simplemente disfrutar del proceso. Jawy, quien también tiene experiencia gracias a MasterChef, ha aportado lo suyo, aunque ha cedido el protagonismo culinario a Fabiola con gusto.

¿Qué ha cocinado Fabiola Campomanes que sorprendió a todos?

Lo que más ha impactado al resto de los participantes es cómo Fabiola logra transformar ingredientes sencillos en comidas memorables. Incluso verduras que muchos solían esquivar se han vuelto protagonistas en sus platos. Por ejemplo, logró que las albóndigas fueran tema de conversación y que una guarnición de vegetales se transformara en un platillo gourmet.

El cariño de sus compañeros se nota más allá de los comentarios durante la comida , se hace presente también en los momentos en que la convencen, casi como ritual diario, de volver a ponerse el delantal o mediante cuestionarle qué podría preparar al día siguiente con los ingredientes que tienen. Su papel en el juego ha tomado una nueva dimensión, pues además de una jugadora fuerte, es una figura que une a través de la comida.

