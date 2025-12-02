Fabiola Campomanes dice que YA NO QUIERE cocinar para todos en La Granja VIP. “A veces no me caen bien”
Fabiola Campomanes admitió ante Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez que preferiría que cada quien en La Granja VIP se cocinara sus alimentos a partir de ahora.
En la semana 8 de La Granja VIP, el cansancio comienza a notarse entre los granjeros y las actividades diarias se vuelven más pesadas. Fabiola Campomanes dijo a Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez que ya no quiere hacerle de comer a todos sus compañeros y preferiría que “cada quien haga lo suyo”.
