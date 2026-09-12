“Que no quiera sembrar cizaña entre nosotros”: Fer le advierte a Manelyk que confrontará a Niurka en La Granja VIP
Los Granjeros tuvieron una plática a corazón abierto respecto a sus diferencias en La Granja VIP.
Durante una plática a corazón abierto sobre sus diferencias en La Granja VIP Segunda Temporada, Fernando Lozada le advirtió tajantemente a Manelyk González que confrontará a Niurka Marcos. Decidido a frenar las tensiones y mantener su amistad a salvo, el participante dejó en claro su postura frente al conflicto: “Que no quiera sembrar una mala semilla entre nosotros”.