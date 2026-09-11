“Ya saben qué hacer, nos la pelan": Así pide Manelyk que voten por ella en La Granja VIP (VIDEO)

En un giro inesperado, Manelyk perdió la seguridad de permanecer una semana más en La Granja VIP Segunda Temporada, al recibir la traición y ser nominada esta noche. Por ello, no tardó en hablar con sus seguidores a través de las cámaras y pedirles que no se confíen y que voten por ella. A la petición de unieron Kunno y Azalia, quienes le demostraron su apoyo.