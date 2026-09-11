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“Ya saben qué hacer, nos la pelan": Así pide Manelyk que voten por ella en La Granja VIP (VIDEO)

La Reina de los realities llamó a sus seguidores a apoyarla el próximo domingo de eliminación.

En un giro inesperado, Manelyk perdió la seguridad de permanecer una semana más en La Granja VIP Segunda Temporada, al recibir la traición y ser nominada esta noche. Por ello, no tardó en hablar con sus seguidores a través de las cámaras y pedirles que no se confíen y que voten por ella. A la petición de unieron Kunno y Azalia, quienes le demostraron su apoyo.

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