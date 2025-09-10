Ferka, de MasterChef Celebrity a La Granja VIP: ¡revive las recetas más épicas de nuestra crítica!

Ferka y Jawy Méndez tienen algo en común además de La Granja VIP : ¡ambos fueron finalistas de MasterChef Celebrity México! Revive aquí algunas de las creaciones más deliciosas de la actriz y conductora de Venga la Alegría: Fin de Semana que ahora se convertirá en crítica de la más reciente apuesta de TV Azteca.

¿Qué recetas de Ferka se convirtieron en un clásico de MasterChef Celebrity México?

Ferka, cuyo verdadero nombre es María Fernanda Quiroz, se integró a la cuarta temporada de MasterChef Celebrity México en el 2024 sin mucha experiencia en alta cocina, pero con muchas ganas de aprender y una enorme creatividad que conquistó a todo el mundo desde el primer momento.

La competencia fue dura y cada vez el nivel subía más, pero eso no fue un problema para nuestra crítica de La Granja VIP , quien logró llegar a la final junto con Jawy Méndez, uno de los granjeros confirmados, gracias a exquisitos platillos como:

MAMI STEAK A LA MEXICANA: Presentado en una competencia directa con Jawy, este platillo de Ferka con carne de res como ingrediente principal fue calificado como “bueno”, aunque la falta de sal le jugó en contra en esta ocasión.

CRUJIENTE A LA PANTERA: Esta fue una de las recetas más arriesgadas de Ferka ya que combinó el chocolate oscuro, los camarones y una salsa en donde lo amargo, lo ácido y lo picante se fusionaron para dar como resultado un sabor único.

LANGOSTAS: Ferka también demostró que los ingredientes del mar no le representaban ningún problema, pues alabaron su risotto de langosta y una langosta a la mantequilla que presentó como parte de la competencia.

Comenzó la cocinada… 🔥 Las celebridades cocinarán un menú de 3 tiempos en solo 120 minutos. 😱 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/t40zYrvyKR — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 22, 2024

ATÚN CON PEPINO: Otra receta marina de Ferka que sorprendió fue cuando le presentó a los jueces un sabroso atún con costra crujiente, pepino y vinagreta, una apuesta que combinó la frescura con el picante y lo ácido.

JAIBA RELLENA DE QUESO MANCHEGO: Para la gran final, Ferka dejó impactados a todos con una exquisita receta en la que la cocina francesa se fusionó con las pepitas de calabaza y los frijoles, lo que dio como resultado una combinación de sabor estupenda.

Como ves, Ferka lo tiene todo para impactarnos con sus críticas en La Granja VIP ya que su experiencia en realities es súper impresionante: ¡no te pierdas sus opiniones a partir de este 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO, seguramente te divertirás con sus ocurrencias!