Jawy Méndez participó en estos realities de TV Azteca y así le fue: ¿se impondrá en La Granja VIP?

Jawy Méndez apareció en un reality show por primera vez en el 2014 y desde entonces adoptó este formato como una de sus especialidades en el entretenimiento: ahora, 11 años después, el carismático influencer llega a La Granja VIP de TV Azteca dispuesto a demostrar que su experiencia sí le será de gran ayuda para afrontar este reto.

¿En qué realities de TV Azteca apareció Jawy Méndez además de La Granja VIP?

Gracias a su carisma y a su increíble desempeño ante las cámaras, Jawy Méndez logró convertirse en todo un referente de TV Azteca; de hecho, a lo largo de su carrera en la televisora logró unirse a dos de sus realities más exitosos: la temporada 2023-2024 de Exatlón México y MasterChef Celebrity 2024, en donde alcanzó a llegar hasta la final.

ASÍ LE FUE A JAWY MÉNDEZ EN EXATLÓN MÉXICO

Antes de ponerse el mandil de cocinero, Jawy Méndez sacó a relucir lo mejor de su faceta como atleta y se integró a la temporada 2023-2024 como parte del Equipo Azul de Exatlón México, reality en el que sorprendió con su resistencia en las pruebas más difíciles.

Muchos fans se sintieron decepcionados con la salida de Jawy en la semana 5 de la temporada: el influencer y cantante se convirtió en el cuarto eliminado de Exatlón México y esto desató toda clase de reacciones en redes, sobre todo porque los internautas consideraron que el Equipo Azul perdió a uno de sus mejores elementos.

En aquella ocasión Jawy estuvo lejos de la final, pero aún recuerda con mucho cariño su paso por Exatlón México y, de hecho, todavía comparte en su cuenta de Instagram de vez en cuando algunos videos de las dinámicas más infartantes que superó.

Más allá del deporte y las pruebas límites, otro asunto del paso de Jawy por Exatlón México fue la relación sentimental que inició con su compañera Macky González... ¡surgió el amor!

ASÍ LE FUE A JAWY MÉNDEZ EN MASTERCHEF

Poco después, Jawy Méndez le dijo adiós a las pruebas extremas de atletismo para irse ¡hasta la cocina! de MasterChef Celebrity 2024, reality en el que por cierto coincidió con nuestros críticos Rey Grupero y Ferka , y en el que se dedicó a “callar bocas”.

A pesar de que Jawy entró de forma sorpresiva al reality de cocina como un relevo y nadie confiaba en que sus recetas avanzarían, el conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana se afianzó con el paso de las semanas como un rival de cuidado.

Su creatividad, su disciplina, su disposición a aprender y su talento para convertir los ingredientes más sencillos en auténticos manjares fueron algunos de los aspectos de Jawy que más resaltaron los exigentes jueces a lo largo de la temporada.

Para decepción de millones de personas, Jawy no fue el ganador de MasterChef Celebrity 2024, título que se llevó su compañera Rossana Nájera; sin embargo, el influencer aprendió tantas cosas de cocina que aún es posible ver en su Instagram los videos de sus recetas más exitosas... ¡qué tal!

¿Cuándo ver a Jawy Méndez en La Granja VIP?