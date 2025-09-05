Todo lo que debes saber de Ferka, nuestra nueva crítica de La Granja VIP: ¡será sensacional!

Ferka se integra a La Granja VIP, está lista para cacarear y los fans se quedaron impactados con esta decisión que sin duda acabará por darle más sabor aún a este reality show de TV Azteca: ¡aquí te contamos un poco sobre quién es ella y su trayectoria en la televisión!

¿Quién es Ferka, la nueva crítica de La Granja VIP?

Ferka, cuyo nombre completo es María Fernanda Quiroz, es una actriz y conductora de televisión mexicana nacida el 25 de agosto de 1986 en la Ciudad de México egresada del Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión de TV Azteca (CEFAT).

Desde muy niña, Ferka demostró su talento para el canto y el baile, lo que la llevó a actuar en obras musicales como “Vaselina”, “Godspell”, “Cats” y “El Grinch”; en cuanto a las telenovelas, esta talentosa actriz apareció en exitosas producciones de TV Azteca como Montecristo, Se busca un hombre, Tengo todo excepto a ti y Las Bravo, entre muchas otras más.

En el mundo de los reality shows, Ferka se convirtió en todo un referente ya que participó en La Isla y también en MasterChef Celebrity 2024, por lo que cuenta con la suficiente experiencia para cacarear con ganas en La Granja VIP ... ¡sus opiniones estarán llenas del chismecito que tanto nos gusta!

En la actualidad, Ferka se desempeña también como modelo y conductora del programa Venga La Alegría Fin de Semana además de que cuenta con mucha presencia en redes sociales: ¡tan sólo en su cuenta de Instagram tiene 995 mil seguidores!

¿Quiénes ya fueron confirmados para La Granja VIP?

Aún no sabemos qué celebridades aceptaron ser los granjeros y granjeras de este reality show totalmente fresco, pero lo que sí está confirmado son los conductores y críticos: ¡échale un ojito a la lista completa!

CONDUCTORES

Adal Ramones

Kristal Silva

Alex Garza

Mallezaa (host digital)

CRÍTICOS