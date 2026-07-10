¿Quién ganó La Granja VIP y qué premio se llevó?

La Granja VIP fue el reality de entretenimiento favorito de todos los mexicanos el año pasado y donde el público tuvo un papel fundamental. El programa registró números históricos de audiencia ya que tuvo alrededor de 36 millones de televidentes, más de 800 millones de reproducciones en plataformas digitales y superó los 85 millones de votos emitidos por el público. En esta ocasión te contamos quién fue la persona ganadora y cuál fue el premio que obtuvo tras su victoria.

La Granja VIP: ¿Quién ganó y qué premio se llevó?

Dieciséis fueron los granjeros que participaron en el reality, sin embargo solo una persona pudo coronarse como la gran ganadora luego de 10 semanas de estrategias, enfrentamientos y esfuerzo por ganarse el cariño y el voto del público, estamos hablando de Alfredo Adame, mejor conocido como “El golden boy” quien recibió nadamas y nada menos que dos millones de pesos mexicanos así como el trofeo del programa; el "Gallo Dorado". "Les voy a decir una cosa, de ese dinero parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto, y a mi nieta también para otras cosas", fueron algunas de las palabras que el conductor, actor y DJ expresó ante las cámaras luego de que se diera a conocer su victoria ante millones de espectadores.

La Granja VIP: ¿Quiénes fueron los finalistas?

La Granja VIP, programa que comenzó el 12 de octubre de 2025 y terminó el 25 de diciembre contó con la participación de 16 granjeros quienes fueron Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, Omahi, Lis Vega, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez y Alfredo Adame, sin embargo solo cinco granjeros llegaron a la final donde Eleazar Gómez obtuvo el segundo lugar, César Doroteo “Teo” el tercero, Kim Shantal el cuarto y finalmente Tania González “La Bea” el quinto.

La Granja VIP: ¿Cuál fue la pelea más polémica?

Si bien dentro de la Granja VIP hubo diversos enfrentamientos entre los granjeros por desacuerdos en las dinámicas de convivencia, una de las más recordadas por el público fue la de Lola Cortes y Alfredo Adame en una Asamblea en donde la actriz le dedicó al “Golden Boy” el tema “Ese hombre” de Roció Jurado la cual dice “Ese hombre que tú ves ahí lo conozco como a mi, es un gran necio, un estupido engreido, egoísta caprichoso, un payaso vanidoso, inseguro de sí mismo, falso, malo rencoroso que no tiene corazón”. Ante esto Adame dijo que la “cancelaba totalmente”.