¿Qué signo del zodiaco es Alfredo Adame? Por esto el Golden Boy se comporta así en La Granja VIP

El mejor reality de la televisión mexicana está generando contenido de calidad y polémicas por doquier. Ante eso, toca hacer un repaso de quiénes son los granjeros que siguen vivos y sobre todo, entender qué signo zodiacal les acompaña. En este caso, Alfredo Adame es uno de los participantes más esperados y así obtener una resolución de sus actitudes por el horóscopo que le acompaña.

Te puede interesar - ¿Cómo terminó Alfredo Adame tras pelearse con Oskarín?

Te puede interesar - ¿Qué pelea le generó cuatro fracturas a Alfredo Adame?

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Adame?

El tan mencionado Golden Boy forma parte de una gama de personalidades de televisión del pasado que siguen vigentes por muchos videos virales de sus múltiples polémicas. Probablemente es uno de los hombres con más tenacidad en mantenerse en tendencia gracias a sus hilarantes respuestas y capacidad de generar discurso de tipo escandaloso.

Y dado el contexto, muchos argumentan que el hombre de 67 años es un perfecto Géminis de junio. Nacido el 10 de ese mes en 1958, pertenece a un signo zodiacal del que se hablan muchas cosas negativas. Sin embargo, sus habilidades tienen relación con la capacidad comunicativa y de confianza para tomar la palabra.

Justamente, el veterano actor y conductor ha estado envuelto en diferentes espacios y genera tantas polémicas, que se entiende perfectamente que el uso de la palabra es lo suyo. Por ello todos generaron un entorno de confianza en que Adame les daría contenido hilarante en este show de TV Azteca.

¿Hay enfrentamiento directo entre Alfredo Adame y El Patrón?

En los primeros días muchos se sorprendieron de que Adame no estaba tan peleonero, directo y efusivo para generar polémica como se le ha visto regularmente. Sin embargo ya surgió la primera gran polémica después de recibir un impacto directo de parte de Alberto del Río. En una competencia chocó sin darse cuenta contra el roble que se dedica a la lucha profesional.

Pero ante eso, ambos tuvieron una interacción con Adal Ramones y no pasó a mayores. Alberto dijo que se sintió mal, no fue mal intencionado el impacto y Alfredo también lo dejó pasar.

¿Cómo y cuándo ver a Alfredo Adame en La Granja VIP?

Como siempre sucede, para saber lo mejor del espectáculo y el contenido de calidad, es necesario sintonizar la señal de Azteca UNO todos los días a las 21:00 horas. Mientras que los domingos la cita es a las 20:00 porque es día de eliminación. Sin embargo, los que deseen participar de esto 24/7, deben tener la plataforma de Disney+.