“Gracias a Dios mi hermana se murió”: Carlos Trejo impacta en La Granja VIP Segunda Temporada

Durante una conversación en La Granja VIP Segunda Temporada, Carlos Trejo habló sobre una de las experiencias que más lo ha marcado a nivel personal y aseguró que la peor traición que ha vivido fue la de su propia hermana. El participante explicó que aquella situación le afectó profundamente y que, por la manera en que ocurrieron las cosas, terminó sintiendo un fuerte resentimiento hacia ella. Al recordar ese episodio frente a sus compañeros, Trejo lanzó una contundente frase que causó impacto: “Gracias a Dios mi hermana se murió”. Sus palabras sorprendieron a los demás participantes, pues detrás de esta declaración dejó entrever que la traición que sufrió fue tan dolorosa que todavía guarda sentimientos negativos relacionados con aquel episodio familiar.