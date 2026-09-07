“Fui huérfano de 11 años”: Carlos Trejo revela en La Granja VIP Segunda Temporada que tuvo que vivir en la calle

Carlos Trejo ha construido una carrera marcada por las historias paranormales y las polémicas, pero detrás del personaje existe una historia de infancia mucho más complicada. El participante de La Granja VIP Segunda Temporada ha contado en distintas entrevistas algunos de los momentos más difíciles que enfrentó cuando era niño, entre ellos la muerte de su madre y el tiempo que pasó viviendo en la calle. De acuerdo con su propio relato, tenía 11 años cuando su mamá murió en un accidente y, un año después, decidió irse de casa debido a los maltratos que, según contó, sufría por parte de un familiar.

¿Qué le pasó a Carlos Trejo cuando tenía 11 años?

Carlos Trejo ha contado que su infancia cambió por completo cuando murió su madre, Alicia Ávila, quien era cantante. El participante recordó durante la transmisión de La Granja VIP Segunda Temporada que tenía 11 años cuando ella falleció en un accidente automovilístico ocurrido durante una gira artística. Según su relato, el autobús en el que viajaba su madre se fue a una barranca durante el trayecto entre Saltillo y Monterrey. Trejo aseguró que ella fue la única persona que murió en el accidente. El propio Trejo ha descrito ese momento como un antes y un después en su vida, pues después de la muerte de su madre él y sus hermanos quedaron bajo el cuidado de su abuela.

¿Por qué Carlos Trejo terminó viviendo en la calle?

Después de la muerte de su madre, Trejo relató que su abuela quedó a cargo de él y sus hermanos, mientras que un tío llamado Víctor administró parte de la herencia familiar. De acuerdo con lo que contó el participante de La Granja VIP, la situación dentro de la familia se volvió complicada y aseguró haber sufrido golpes, insultos y agresiones. Fue entonces cuando, según su testimonio, tomó la decisión de abandonar su casa.

“Después de golpes, insultos y agresiones, a los 12 años me fui a vivir a la calle”, relató Trejo en una entrevista con Sale el Sol.

¿De qué trabajaba Carlos Trejo cuando vivía en la calle?

Durante el tiempo que pasó en situación de calle, Trejo ha contado que tuvo que buscar distintas formas de conseguir dinero para sobrevivir. En aquella entrevista explicó que trabajó como payasito y bolero. En una conversación posterior también relató que pasó casi tres años viviendo en la calle, una etapa que, según sus propias palabras, terminó forjando buena parte de su carácter. Trejo también ha hablado de la ayuda que recibió del sacerdote Alejandro García Durán, conocido como el Padre Chinchachoma, quien atendía a niños que vivían en la calle y lo llevó a Hogares Providencia.

¿Cómo logró salir Carlos Trejo de la calle?

Según sus propios relatos, aquella etapa terminó convirtiéndose en uno de los periodos que más influyeron en su vida. Trejo ha explicado que posteriormente encontró apoyo y comenzó a encaminar su vida hacia otras actividades. Incluso ha señalado que un padrino lo acercó a las artes marciales, algo que, según contó, le ayudó a controlar la agresividad que había desarrollado durante aquellos años.