Conoce la HORA EXACTA de inicio de La Granja VIP Segunda Temporada; esta es la información oficial

¡Se avecina la Segunda Temporada de La Granja VIP! Un reality en el que un grupo de celebridades tiene la gran tarea de hacer múltiples tareas rurales, enfrentándose a diversas dinámicas y acoplándose a un estilo de vida diferente.

Para que no te lo pierdas, la hora exacta de estreno es a las 8 de la noche el domingo 6 de septiembre, día en el que podremos ver a todas las celebridades viviendo en un solo lugar, teniendo que aprender a sobrellevar las situaciones.

¿Quién participa en La Granja VIP?

Aunque la lista de granjeros es bastante larga, ya se ha dado a conocer algunos nombres de celebridades que estarán en la Segunda Temporada de La Granja VIP. Hoy, 17 de agosto del 2026, estos son los nombres que se saben:



Carlos Trejo.

Ivonne Montero.

Kenny Avilés.

Kevin Contreras "Bicolor".

Kunno

Rafael Mercadante

Se estima que todavía faltan alrededor de 16 participantes por anunciar, quienes van a formar parte del gran reality granjero. En las semanas que restan para el gran estreno, se anunciarán paulatinamente los nombres de los nuevos integrantes antes del día y la hora exacta de estreno.

¿Quién es la conductora de La Granja VIP 2026?

En la Segunda Temporada de La Granja VIP, el conductor principal se trata de Adal Ramones, quien ya había trabajado en la primer temporada del reality. De igual manera, Kristal Silva será una vez más la co-conductora del esperado reality.

Ellos serán los encargados de mantenernos bien informados sobre todo lo que pasa dentro de la Granja, posiblemente saldrán intensos chismes de su interior desde la hora exacta de estreno.

¿Quién fue el ganador de La Granja VIP?

En la primera temporada de La Granja, el ganador indiscutible se trato de Alfredo Adame, decisión que fue realizada por el público, donde la celebridad tuvo que apagar las luces de las instalaciones para formalmente finalizar.

El segundo lugar lo obtuvo Eleazar Gómez y el tercer finalista fue César Doroteo, un momento de mucha emoción para todos. Con la nueva temporada todos debemos esperar para descubrir quién va a ser el ganador en esta ocasión.