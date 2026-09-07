Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia

Un importante medio internacional revela que recibió información respecto a la hospitalización de Lucerito Mijares. Este asegura que fuentes cercanas a la cantante revelaron que fue ingresada en el hospital este lunes 7 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, luego de que médicos detectaran un cuadro preliminar compatible con apendicitis. Es muy importante señalar que de momento esta información no ha sido confirmada de manera oficial ni por la cantante ni por su familia.

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¿Qué se sabe de la supuesta hospitalización de Lucerito Mijares?

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, supuestamente la hija de Lucero y Manuel Mijares habría sido internada después de presentar un fuerte dolor, el cual los médicos diagnosticaron que era parte de una apendicitis. Sin embargo, no existe información oficial que lo compruebe.

¿Lucerito Mijares habría sido operada de apendicitis?

Se desconoce si Lucerito tuvo que ser sometida a cirugía, si permanece bajo observación o si ya se encuentra con su familia. Lo más probable es que no conozcamos estos detalles hasta que la propia familia decida comunicar de manera oficial lo sucedido.

¿Lucero está acompañando a su hija?

De acuerdo con la información revelada por la supuesta fuente cercana al periódico, Lucero estaría junto a su hija en el hospital al pendiente de ella y haciéndole mucha compañía en este momento tan complicado para ambas.

¿Cómo se cura la apendicitis?

Se debe hacer una cirugía para retirar el apéndice; el lado bueno es que se trata de un procedimiento habitual. Cabe mencionar que en algunos casos no es necesario recurrir a una cirugía, ya que se puede tratar con antibióticos y vigilancia hospitalaria.

