¿Nuevo equipo en La Granja VIP? Natalia quiere hacer alianza con estos Granjeros tras el pleito con Niurka

De cara a la semana 4 en La Granja VIP Segunda Temporada, los Granjeros ya se dieron cuenta de la importancia de tener aliados para las estrategias, pues esto reduce las posibilidades de caer en la tabla y les asegura más tiempo en la competencia. Por lo que Natalia Alcocer no perdió el tiempo y, tras darse cuenta de que los dos grupos la excluyeron, está pensando en crear su propio bloque y parece que ya tiene a los dos primeros integrantes.

Se trata de Pimpinela Escarlata y Pablo Montero, quienes a pesar de los conflictos que se han suscitado en los últimos días, no le han dado la espalda y piensan que muchos de sus actos están justificados. Así que mientras tomaban el sol para arrancar la semana con todo, "La Vikinga" les pidió que se esfuercen para ser Capataz, ya que esto sería un beneficio para los tres.

"Hoy en la tarde toca juego. Tenemos que ganar, para que uno de los tres esté ahí. Ya me mentalicé a que lo tengo que ganar y lo voy a ganar", dijo Natalia.

Natalia cada vez está más unida a Pablo Montero y Pimpinela Escarlata|ESPECIAL

¿Cuáles son los equipos de La Granja VIP? Así se han dividido los Granjeros

Para nadie es un secreto que en La Granja VIP ya existen alianzas pensadas para protegerse y "avanzar en bloque", lo que se ha notado en las Asambleas y dinámicas especiales, como la de "echar tierra" para bloquearle la salvación a alguno de los Granjeros nominados. Asimismo, han quedado en evidencia los integrantes que dudan de su decisión, justo como ocurre con Pascal Nadaud y Fernando Lozada, que pese a la amistad con Mane, parece que prefieren estar solos para llegar juntos a la final.

Niurka y Manelyk se están volviendo las líderes de sus equipos en La Granja VIP|ESPECIAL

Hasta el momento, hay dos equipos muy marcados. Uno está liderado por Manelyk y se conforma por: Kunno, Azalia, Bebeshita, Kenny y Mono. El otro está encabezado por Niurka y los integrantes son: Kevyn "Bicolor", Rafa Mercadante, Ivonne Montero, Mónica Escobedo y, hasta hace poco, también Pimpinela Escarlata, que parece ahora estar leal a Natalia porque duermen juntos y tienen una amistad más sólida.