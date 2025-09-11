¡Jawy Méndez ya le hizo el feo al estiércol en La Granja VIP! ¿Se puso sus moños antes de competir?
Nuestro segundo granjero confirmado reconoció que hay tareas que no le gustaría hacer, ¡pero el trabajo es parejo para todos!
Jawy Méndez tendrá que lidiar con malos olores en La Granja VIP a pesar de que él mismo aceptó que hay tareas que no le gustaría hacer en el reality precisamente por apestosas: ¿resistirá el desafío o sucumbirá al estiércol y las incomodidades?
¿Qué tareas de La Granja VIP no está dispuesto a hacer Jawy Méndez?
En una divertida charla con nuestra host digital Mallezaa luego de su presentación como granjero en el partido México vs Corea del Sur, Jawy Méndez aceptó fiel a su estilo directo que de poder hacerlo rechazaría levantar estiércol, lavar baños y encender fogatas en La Granja VIP porque ¡no soportaría los malos olores!
“No quisiera levantar estiércol, no quisiera lavar los baños de nosotros mismos... supongo que se tiene que prender el fuego y todo eso, y no quisiera porque te apestas horrible”, reconoció el finalista de MasterChef Celebrity México.
¡Cómo ves, La Granja VIP todavía ni arranca y a Jawy Méndez ya le quedaron grandes las botas! Estas declaraciones tan controvertidas pero sinceras no pasaron desapercibidas por los internautas y desataron un auténtico debate, sobre todo porque Alfredo Adame, otro de nuestros granjeros, aseguró que él sí estaba dispuesto a todo porque ensuciarse no es problema para él.
“En algo le va ganando ya Alfredo, porque mi sensei Adame ya ha lavado baños en otro reality y él no tiene problemas en ensuciarse las manos”, escribió una fan que estuvo atenta a cada una de las palabras de Jawy.
¿Qué opinas, Jawy se acostumbrará a los trabajos más duros del campo o abandonará la competencia por las incomodidades? ¡El chismecito ya comenzó a ponerse color de hormiga en redes sociales, sobre todo porque este jueves 11 de septiembre revelaremos a una GRANJERA que se unirá al equipo campestre!
¿Cuándo inicia La Granja VIP en TV Azteca?
¡No te pierdas ni un minuto de La Granja VIP, el reality sensación de TV Azteca que arrancará este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro equipo de conductores y críticos!