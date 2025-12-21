5 diseños de Navidad para uñas cortas, ideales para recibir a Santa Claus

Estamos a pocos días de disfrutar las fiestas decembrinas, fechas en las que invertimos grandes cantidades de dinero para poder lucir espectaculares en las celebraciones. Hay muchas mujeres que aprovechan sus uñas cortas para decorarlas con la manicurista, logrando un aspecto elegante en sus manos.

Si todavía no sabes qué hacer, no te preocupes, te diremos 5 diseños de Navidad que puedes hacerte para recibir a Santa Claus. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar al respecto.

¿Qué diseños puedo hacerme en uñas cortas?

Para obtener mejores detalles al respecto, consultamos en la página de Elle, portal en el que hablan sobre moda y tendencias. Estos son los diseños de Navidad para uñas cortas que debes hacerte para poder recibir a Santa Claus:

Santa en las uñas: Pide que dibujen su rostro en una de sus uñas, un estilo muy clásico y creativo para llevar.

Rojo con blanco: En todas o solamente en una uña, pide que dibujen líneas blancas y rojas, similar a los bastones de dulce que son muy populares en las fiestas.

Renos en tus manos: Sobre unas uñas doradas incorpora la silueta de un reno.

Esferas de Navidad: Para aumentar la euforia navideña, pide que te dibujen varias esferas en todas las uñas sobre una base nude.

Sombrero de Santa Claus: En vez de pedir un clásico francés, solicita que te lo hagan con la silueta de su sombrero.

¿Qué es mejor para las uñas, cortarlas o limarlas?

Como ya pudiste observar, es posible hacer todo tipo de diseños navideños en uñas cortas, logrando que siempre luzcan impecables. Sin embargo, en el tema del cuidado, ha surgido la duda sobre cómo es mejor rebajarlas, con el uso del clásico cortauñas o con limas.

En el portal de Manicura24, explica que la mejor alternativa es optar por limarlas, puesto que logramos rebajarlas sin debilitarlas, puesto que al emplear un cortaúñas, se corre un mayor riesgo de agrietarlas y escamarse, provocando que se puedan romper con mayor facilidad. Dinos, ¿con qué diseño vas a recibir a Santa Claus ?