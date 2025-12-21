La Granja VIP: ¿Puedo votar durante la gran final de HOY domingo 21 de diciembre o tengo que hacerlo antes de que inicie el programa?

A pocas horas de conocer al gran ganador de La Granja Vip recuerda que está en tus manos el destino de tu granjero favorito para que puede llevarse los dos millones de pesos, por eso te recordamos que la votación de este 21 de diciembre ya está abierta oficialmente y si aún te cuestionas si puedes emitir tu voto durante el programa , aquí te decimos que sí, tu votación podrá ser valida durante toda la transmisión del programa hasta que Adal Ramones anuncie el corte de votaciones.

¿Cuál es la hora límite para votar este domingo en La Granja VIP?

Como toda gran final los nervios invaden a cada granjero pero no solo a ellos si no a cada fan de cada uno de ellos, pues con el papel que desempeñaron durante el reality los trajo hasta la final, por tal motivo hoy La Bea, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Doroteo y Kim Santal, necesitan de tu apoyo en esta etapa decisiva de la competencia por eso durante todo el día y durante la transmisión cada seguidor de La Granja VIP puede emitir su voto, recuerda que con tus votos puedes hacer la gran diferencia,

¿Cómo puedo votar por mi granjero favorito de La Granja VIP?

Durante toda la transmisión del programa EN VIVO de hoy 21 de diciembre los seguidores pueden votar hasta que dé la señal de corte nuestro conductor Adal Ramones pero si eres nuevo en este proceso y aún tienes dudas de cómo ejercer tu voto aquí te dejamos los pasos a seguir.

Visita el sitio lagranjavip.tv/vota una vez entrando verás una tabla de color azul que tiene el nombre de los cinco finalistas: Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez, Kim Shantal y La Bea del lado derecho viene una cruz que al presionar suma los votos que le estás dando, recuerda que tienes 10 votos gratis de cuales todos pueden ser para tu granjero favorito o lo puedes distribuir entre dos o más participantes.

Recuerda que puedes conseguir 10 votos extras si respondes una breve encuesta, así que no lo dudes y apoya a tu granjera o granjero favorito y ayúdalo a llevarse los dos millones de pesos.