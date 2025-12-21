La playa de Colima que es más bonita que cualquiera de Jalisco, según la IA

Colima puede ser uno de los estados más pequeños de México, pero su litoral esconde rincones con una belleza sorprendente. Tras analizar factores como paisaje, tranquilidad y experiencias de visitantes, una plataforma de inteligencia artificial (IA) identificó una playa colimense que destaca por encima de las de Jalisco, convirtiéndose en una opción imperdible para quienes buscan mar, naturaleza y descanso sin multitudes.

Según la herramienta digital Chat GPT, este lugar paradisíaco es la Playa Miramar, Manzanillo, y se destaca principalmente por su amplia extensión de arena clara, oleaje moderado, atardeceres espectaculares y un ambiente mucho más relajado que el de los sitios jaliscienses más concurridos.

¿Por qué Playa Miramar sobresale dentro de Colima?

De acuerdo al portal turístico Visit México, la Playa Miramar sobresale por una combinación de factores que la convierten en una de las más atractivas del Pacífico mexicano:



Gran extensión de arena , ideal para caminar sin aglomeraciones

, ideal para caminar sin aglomeraciones Limpieza constante , reconocida por visitantes y autoridades locales

, reconocida por visitantes y autoridades locales Ambiente tranquilo , lejos del turismo masivo

, lejos del turismo masivo Atardeceres espectaculares , con vistas abiertas al océano

, con vistas abiertas al océano Oleaje moderado , apto para nadar en zonas permitidas

, apto para nadar en zonas permitidas Paisaje natural , con poca saturación de construcciones

, con poca saturación de construcciones Servicios básicos cercanos, sin perder su esencia relajada.

Esta playa tiene un paisaje natural hermoso.|X

Una playa calificada como un paraíso gastronómico

Por otra parte, Miramar también es considerada como uno de los paraísos gastronómicos menos visitados de Colima. A lo largo de la playa, podrás encontrar una gran variedad de ramadas, restaurantes y puestos donde podrás degustar platillos típicos como ceviche colimote, camarones al ajillo, pescados zarandeados y mariscos frescos.

A su vez, usuarios de TripAdvisor aconsejan quedarse a observar el atardecer en esta playa, dado que es una experiencia que no te puedes perder: el cielo se tiñe de tonos dorados y rojizos mientras las olas rompen suavemente. Es un momento perfecto para relajarte, tomar fotos o simplemente disfrutar del paisaje con una bebida fría en mano.

Por último, si te gusta la acción, encontrarás renta de tablas de surf, banana boats, motos acuáticas, entre otras actividades.