Jawy revela que sí hizo alianza con una de las participantes antes de entrar a La Granja VIP: ¿qué salió mal?

Si algo está claro sobre La Granja VIP, es que absolutamente todo puede pasar y las cosas van cambiando conforme avanzan los días. Esta es una lección que le quedó a Jawy cuando se convirtió en el cuarto eliminado de la temporada, algo que no veía venir pues se veía en la final y hasta tenía una cómplice para conseguirlo.

Así lo confesó durante la transmisión en vivo que hizo con Malleza a través de las redes sociales del programa, donde apenas "regresando a la normalidad", hizo un recuento de su estancia en el reality de TV Azteca. Entre las revelaciones que lanzo sobre su participación, mencionó que poco antes de que el aislamiento comenzara, platicó con Kim Shantal y acordaron jugar juntos.

"No éramos amigos, pero sí, sí lo hablamos. Fue como 'nos tenemos que llevar bien porque tenemos amigos en común'", mencionó.

La Granja VIP Jawy reconoció que tenía un ambicioso plan con Kim Shantal para tener éxito en La Granja VIP

¿En qué consistía la estrategia de Jawy y Kim Shantal?

Acerca de qué era exactamente lo que tenían planeado para que su estancia fuera exitosa, el conductor de "Venga la Alegría Fin de Semana" mencionó que querían ser sigilosos para avanzar a las últimas semanas. Sin embargo, esto no le resultó, pues terminó siendo expulsado en la cuarta semana, luego de que Eleazar Gómez lo eligió en el "viernes de traición" al salvar a Manola Díez.

¿Cómo reaccionó Kim Shantal cuando Jawy fue eliminado de La Granja VIP?

Luego de que Alfredo Adame y Alberto del Río "El Patrón" regresaron gracias a los votos del público, los granjeros quedaron conmocionados al darse cuenta de que esto solo significaba que Jawy había quedado fuera de la competencia.

En ese momento, la reacción más llamativa fue la de Kim Shantal, quien rompió en llanto y estuvo inconsolable por horas. Y es que además de la alianza que traían de fuera, también había consolidado un grupo junto a César Doroteo y La Bea, que incluso pidieron votos para él y fueron criticados por "darle la espalda" a Alfredo Adame.