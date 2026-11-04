“A todo te diría que sí": Manelyk le hace íntima confesión a Julio Camejo en La Granja VIP (VIDEO)

Aunque su “shippeo” no funcionó, Manelyk y Julio Camejo están tratando de sobrellevarse en La Granja VIP. Y mientras se ponían de acuerdo para la comida del día, la “reina de los realities” admitió que la personalidad del actor sí le gustaría en el exterior. Esto porque cree que es de los que quieren hacer todo por la otra persona y a ella le gusta que le ayuden, por lo que le confesó que en otras circunstancias siempre accedería a que le hiciera la vida más sencilla.