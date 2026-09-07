¡CONFIRMADO! Julio Camejo se une a La Granja VIP Segunda Temporada

Estamos a punto de que arranque La Granja VIP Segunda Temporada, la cual podrás disfrutar a través de la señal de Azteca UNO y Disney+. Lo mejor de todo es que siguen apareciendo más celebridades que formarán parte de este reality y se acaba de anunciar que Julio Camejo, el actor y cantante, llegará a la Granja VIP. Luego de haber participado en Survivor México, donde demostró que puede desenvolverse en condiciones extremas y competir bajo presión, lo que le da una evidente ventaja.

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¿Quién es Julio Camejo?

Julio Camejo es un actor, cantante y bailarín cubano-mexicano que ha desarrollado una amplia trayectoria en el mundo de la televisión, el teatro y la música. Cabe destacar que cuenta con una amplia experiencia frente a las cámaras y los reality show, por lo que podríamos pensar que llega a La Granja VIP con toda la experiencia y personalidad para conquistar al mundo.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

A partir de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, por Azteca UNO, podrás disfrutar de La Granja VIP Segunda Temporada. El programa estará conducido por Adal Ramones y Kristal Silva. Cabe destacar que Malleza es la host Digital del programa. Por si fuera poco, podrás disfrutar de la experiencia 24/7 por Disney+.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Esta es la lista completa de confirmados de La Granja VIP Segunda Temporada:

