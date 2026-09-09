“Aquí se viene a mostrar disciplina": Julio Camejo explica por qué eligió a Kevyn para el duelo de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada
El Capataz volvió a reiterar su decisión de enviar al duelo de nominación a Kevyn Bicolor.
Tras el duelo en el que Kevyn resultó el segundo nominado de la semana, Julio Camejo defendió su veredicto de enviar a Kevyn “El Bicolor” a la ruedo. El Capataz dejó claro el mensaje del rancho: “Aquí se viene a mostrar disciplina”. Camejo argumentó que allá afuera hay gente en malas condiciones de salud que diariamente entrega todo en su trabajo para llevar el pan a su mesa.