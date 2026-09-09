“Aquí se viene a mostrar disciplina": Julio Camejo explica por qué eligió a Kevyn para el duelo de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada

Tras el duelo en el que Kevyn resultó el segundo nominado de la semana, Julio Camejo defendió su veredicto de enviar a Kevyn “El Bicolor” a la ruedo. El Capataz dejó claro el mensaje del rancho: “Aquí se viene a mostrar disciplina”. Camejo argumentó que allá afuera hay gente en malas condiciones de salud que diariamente entrega todo en su trabajo para llevar el pan a su mesa.