Antes de entrar a La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka dejó todo bajo control: hasta sus “nueve perrhijos” quedaron atendidos

Antes de comenzar oficialmente su aventura en La Granja VIP, Niurka Marcos tuvo que resolver varios pendientes fuera del reality. La participante contó qué hizo antes de aislarse en el hotel y dejó claro que no podía simplemente desaparecer de su vida cotidiana sin antes asegurarse de que todo quedara en orden. La vedette explicó que hay personas y animales que dependen de ella, por lo que se encargó personalmente de dejar sus asuntos arreglados antes de entrar al aislamiento.

Niurka dejó todo bajo control antes del entrar a La Granja VIP 2

En un video compartido por las redes de La Granja VIP, Niurka fue cuestionada sobre qué hizo antes de comenzar esta etapa de aislamiento. La participante explicó que dejó todo arreglado en su casa, pues hay varias personas que dependen de ella, entre ellas sus empleados. Pero no solamente se preocupó por los asuntos relacionados con su hogar y trabajo.

Niurka también habló de sus “nueve hijos perrunos”, como llama cariñosamente a sus perros, quienes forman parte importante de su vida y requieren cuidados durante el tiempo que ella permanezca dentro de la competencia. La famosa aseguró que es una mujer responsable y que precisamente por eso se encargó de dejar todo organizado antes de entrar al hotel y posteriormente a la granja.

De esta manera, mientras ella se concentra en superar las pruebas, convivir con sus compañeros y enfrentar las distintas situaciones que surjan dentro del reality, las responsabilidades que dejó afuera continuarán bajo control.

Su novio se hará cargo de todo mientras ella esté dentro de La Granja VIP

Niurka también reveló que su novio será quien se encargue de las cosas en el exterior mientras ella permanezca dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Así, la participante podrá concentrarse en la competencia con la tranquilidad de saber que sus pendientes quedaron en manos de una persona de confianza.

El detalle muestra una faceta diferente de Niurka antes de comenzar el encierro. Más allá de la personalidad directa y polémica que suele mostrar frente a las cámaras, la famosa dejó claro que para ella era importante asegurarse de que las personas que trabajan con ella y sus nueve perros estuvieran atendidos antes de partir. Ahora sí, con todo en orden y sus responsabilidades delegadas, Niurka está lista para enfrentarse a una convivencia en la que tendrá que compartir espacio con el resto de los participantes y adaptarse a las reglas de la competencia.