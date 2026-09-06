Kevyn Contreras espera que La Granja VIP Segunda Temporada cambie por completo este aspecto de su vida

La espera está muy cerca de llegar a su fin y esta noche tendremos el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada. Las celebridades participantes del reality atraviesan sus últimas horas aislados y aprovecharon este tiempo para compartir sus sensaciones previo al ingreso al recinto con sus seguidores. Uno de ellos fue Kevyn Contreras, también conocido como “El Bicolor”.

El comediante sorprendió a sus fans con una historia que publicó en su cuenta personal de Instagram durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre. Según lo compartido por Contreras, se encontraba despierto a las tres de la madrugada, revelando que uno de sus principales problemas es que no suele dormir mucho durante las noches. En este contexto, mencionó que buscará cambiar este hábito dentro de la granja.

El hábito que busca cambiar Kevyn Contreras dentro de la granja

“Este es el grandísimo pedo y la incógnita. Soy una persona que duerme muy poco”, comenzó diciendo “El Bicolor” ante sus seguidores. Posteriormente, el comediante comenzó a tener dudas sobre cómo reaccionará la gente, los granjeros e incluso la producción de La Granja VIP Segunda Temporada ante sus problemas de sueño en su vida cotidiana.

Kevyn Contreras y su problema de insomnio que buscará revertir en La Granja VIP|Crédito: @kevyncontrerasbicolor / IG

Sin embargo, espera que la convivencia dentro de la granja, con trabajo arduo, lo deje suficientemente cansado para poder dormir más y eliminar este hábito. “Espero que la granja me ayude a organizar mi reloj, con eso de que hay trabajo y demás. Espero regularizar mi sueño”, confesó Kevyn ante sus seguidores.

A qué hora es el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

La gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada comenzará este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá verse EN VIVO mediante la señal de Azteca UNO, así como en el sitio web oficial del canal y en la aplicación TV Azteca En Vivo.

Durante el programa se revelará la identidad de las seis celebridades restantes para completar el grupo de 20 participantes. Una vez iniciada la convivencia, el público podrá seguir las cámaras las 24 horas mediante Disney+.