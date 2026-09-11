“Yo sé por qué no me salvó": Kevyn Bicolor asegura conocer el motivo de María para no ayudarlo en La Granja VIP (VIDEO)

Esta noche en La Granja VIP Segunda Temporada, María Karunna tuvo el poder de salvar de la tabla de nominado a uno de los Granjeros, sin embargo, primero le pidieron decir a quién no ayudaría, y señaló a Kevyn. Al final, el creador de contenido le dijo a Rafa que él piensa que no lo ayudó porque no le gusta su humor ni las cosas que dice en la granja.