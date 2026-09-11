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“Yo sé por qué no me salvó": Kevyn Bicolor asegura conocer el motivo de María para no ayudarlo en La Granja VIP (VIDEO)

El Granjero se sinceró con Rafa y dijo que cree entender la decisión de María Karunna.

Esta noche en La Granja VIP Segunda Temporada, María Karunna tuvo el poder de salvar de la tabla de nominado a uno de los Granjeros, sin embargo, primero le pidieron decir a quién no ayudaría, y señaló a Kevyn. Al final, el creador de contenido le dijo a Rafa que él piensa que no lo ayudó porque no le gusta su humor ni las cosas que dice en la granja.

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