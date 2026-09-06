Niurka Marcos arremete contra Kevyn Contreras y lo llama OPORTUNISTA rumbo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

A pocas horas del estreno de la segunda temporada de La Granja VIP, Niurka Marcos lanzó un contundente mensaje contra Kevyn Contreras, mejor conocido como “Bicolor”, luego de analizar la manera en la que el participante se ha definido a sí mismo.

Niurka Marcos aseguró que “Bicolor” es un oportunista y sólo busca el beneficio propio

A través de sus historias de Instagram y a tan sólo horas del gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, la vedette cuestionó la idea de que Kevyn simplemente sea una persona que sabe “tomar las oportunidades” que se le presentan y le dio una interpretación mucho más dura a esta característica. Para Niurka, aprovechar las oportunidades y actuar como un oportunista son dos cosas completamente diferentes. Desde su perspectiva, las palabras de Kevyn dejan entrever una personalidad en la que el beneficio propio puede estar por encima de la lealtad hacia otras personas.

La también participante de La Granja VIP 2 prácticamente hizo una lectura entre líneas de las declaraciones del “Bicolor” y dejó claro que, desde su punto de vista, esa forma de describirse no necesariamente habla de alguien que sabe aprovechar las circunstancias, sino de alguien dispuesto a tomar ventaja cuando encuentra la oportunidad.

El señalamiento cobra especial relevancia porque Niurka y Kevyn tendrán que convivir dentro del mismo reality, por lo que sus diferencias podrían convertirse en uno de los posibles focos de tensión durante el programa. Kevyn Contreras ha dejado ver que llega a esta nueva aventura con una personalidad directa y sin miedo a generar conversación. El creador de contenido incluso ha hablado sobre su manera de afrontar las oportunidades que aparecen en su camino.

La controversia también llega en un momento clave para el joven, quien está a punto de descubrir cómo reaccionará el público ante su participación en La Granja VIP. Mientras Kevyn parece apostar por mostrarse tal como es, Niurka ya puso sobre la mesa una interpretación bastante distinta de su personalidad. Así, antes de que siquiera comience la convivencia, “Bicolor” ya recibió una fuerte crítica de una de las figuras que también formará parte de la segunda temporada. Ahora habrá que esperar para descubrir si las diferencias entre ambos quedan únicamente en redes sociales o si terminan trasladándose directamente al interior de la granja.