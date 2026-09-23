Kevyn se plantea seriamente TRAICIONAR a los Granjeros y analiza los pros y contras (VIDEO)
El Peón no está seguro de qué respuesta le dará a Adal Ramones por esta razón.
Tras la tentadora propuesta de Adal Ramones, Kevyn Bicolor se planteó seriamente traicionar a los habitantes de La Granja VIP. A solas, el comediante analizó los pros y contras de convertirse en el informante del rancho y gozar de banquetes privados, consciente de que reducir el presupuesto semanal podría arruinar su relación con sus compañeros.