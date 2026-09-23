Niurka recibe un TAJANTE castigo que la asilará totalmente por romper las reglas en La Granja VIP (VIDEO)

Por romper las reglas durante una dinámica nocturna al negarse a entregar la “llave de la confianza” asegurando que no confía ni en ella misma ni señalar en qué granjero no se puede confiar, Niurka Marcos recibió un severo castigo. La vedette quedó completamente aislada y ningún participante podrá dirigirle la palabra durante 24 horas en La Granja VIP.